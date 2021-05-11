大讚熟男馬德鐘好正 陳瀅享受被保護 唔介意忘年戀

31歲的「宅男女神」陳瀅入行以來緋聞不絕，自2016年跟賭王何鴻燊四房兒子何猷亨分手後，有傳她獲41歲「鑽石筍盤」方力申（小方）力追，去年二人更於J2節目《Tiger's Talk》搞曖昧，令外界以為小方得米！見事件鬧大，自知玩過火的陳瀅即澄清只屬好友，但坦言再拍拖會以結婚為前提。講到擇偶，近日於無線劇《伙記辦大事》中，跟52歲馬德鐘（馬神）玩忘年戀的她，直言年齡差距不是問題，最緊要另一半夠Man、可依靠，仲大讚馬神愈成熟愈正！撰文：黎寶倫 攝影：張詠森



服裝：BESPOKED ian chang



眼鏡：Hugo Boss 化妝：許智華



髮型：Sue Cheung



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陳瀅於《伙》劇飾演物流公司太子女，周旋於前度楊明和「戴律師」馬德鐘之間，當中她與相差21年的馬神更上演水底激吻戲。日前接受《頭條日報》訪問時，坐在馬神身邊的陳瀅賣口乖說：「今次有兩個男神陪伴……都唔係，男神得一個，講錯，掌嘴！Ex唔要啦，梗係要正啲㗎啦，我同馬神嘅關係好成熟，經過好多考驗。」馬神即笑稱見到對方「人又靚、性格又開朗」也生情愫，不過他只是講緊角色、劇情而已。



不拘年齡



現實中，細細個就煲《衝上雲霄》的陳瀅繼續讚對方：「佢愈嚟愈靚仔囉，做記招都忍唔住望佢。」問可覺熟男較吸引？她說：「咁一定係，穩重啲嘛。（揀對象可接受差幾多歲？大10年嘅方力申OK？）我覺得感覺最重要，細過我、大過我都試過，冇Limit。」那麼揀成熟型馬神定運動型小方？陳瀅坦言：「我都幾享受俾人保護嘅感覺，見到我有難題會自動幫我解決，即係好Man、可依靠嘅男人。（遇到未？）如果遇到我應該結咗婚。」



拒絕LONG D



談到角色是從影以來最複雜、最多層次，陳瀅感激馬神帶她入戲，令其演技成熟不少；馬神表示，雖然二人於《跳躍生命線》對手戲不多，但在片場也留意到陳瀅，「淨係聽佢同羅蘭姐演戲嘅聲，已覺得佢演得好好、好有心機，今次更加覺得佢好聰明、反應快、理解能力好好，有時仲提點番我，哈哈！」問可覺超惹緋聞的陳瀅電力強勁？他說：「呢啲對手好好，唔麻煩、唔需要我湊，好認真工作。有時對住新演員唔敢提點咁多，可能一講佢哋就『嘖！使鬼你教咩』。（有教兒子馬在驤？）喺屋企對對白都有。」笑問可會考慮「嫩版馬神」？陳瀅打趣道：「我有講笑咁問過佢攞囝囝張相睇吓。（得？）梗靚仔啦，但Long D唔得。」