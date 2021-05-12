40歲栢芝望再婚繼續生BB

經常參與內地真人騷的張栢芝，每每在節目中有「驚人」言論，她在《讓生活好看》第二季的預告片中，談到自己的感情世界，張馨予問栢芝現在是否單身？栢芝呆一呆後，未有正面回答，只說：「我要向你表白？你也太直接了吧！」



當被問有否想過再婚？栢芝坦言：「當然！那男人如果真的愛到我，很想要跟我結婚，他很需要我的話，我願意。如果那個男人想要跟我結婚的話，我當然想要再生小孩，我覺得三個太少了。」



