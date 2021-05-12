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倪晨曦籲關注乳房健康

2021-05-12 列印
■倪晨曦在短片中示範瑜伽。
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　　熱愛瑜伽運動的倪晨曦（Elva）最近獲委任為「香港乳癌基金會大使」，並於「乳癌手術後的運動指南」短片中示範瑜伽，讓乳癌患者了解及參照正確運動姿勢，有助改善手術後胸部和腋下疼痛、繃緊、麻痺及淋巴水腫等現象，使患者在康復過程提升上肢和肩膀活動能力。Elva認為香港女性對於乳房健康關注度是不足的，希望大眾提高預防乳癌意識，關愛受乳癌影響的人士。

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