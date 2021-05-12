《頭條即時新聞》獨家搶先爆 姜濤Jer 9月開拉闊騷 MIRROR尾場吸古仔捧場

《頭條日報》娛樂版即時新聞昨日獨家搶先報道，人氣男團MIRROR成員姜濤和柳應廷（Jer），以及唱作歌手林家謙、R&B唱作歌手Tyson Yoshi，將於9月演出商台的拉闊音樂會！而MIRROR昨晚舉行一連六場的九展演唱會尾場，12位成員繼續落力為「鏡粉」獻藝，亦吸引古天樂和森美等圈中人捧場。



人氣男團MIRROR的經理人花姐，被指已為MIRROR入紙申請12月18至1月5日的紅館開騷檔期，成事與否有待審批，而《頭條日報》娛樂版即時新聞昨日就獨家搶先報道，MIRROR成員姜濤和柳應廷（Jer）將在商台9月27日復辦的拉闊演唱會演出，合作歌手還有同樣大受年輕樂迷歡迎的林家謙和Tyson Yoshi，舉行地點則是可容納6000觀眾的亞洲國際博覽館，只舉行一場，勢掀起撲飛熱潮！



落力勁唱勁跳



MIRROR昨晚舉行演唱會尾場，8點半甫開場，全場觀眾紛興奮站起跳舞！MIRROR 12子在最後一場瞓身搏到盡，落力勁唱勁跳！Anson Kong Solo演出全身濕透，要拿毛巾抹汗。各成員開騷前都在社交網留言會放盡，姜濤上載演出片段，留言道：「今（昨）晚最後一場，來！」「姜糖」則留言表示很不捨得最後一場，又讚姜濤前晚有超水準表現，叫他在尾場不准哭！



Stanley（邱士縉）則晒爆肌照及留言：「苦練、節食三星期，就是為了這30秒！把最後的力量都爆盡吧！」Edan（呂爵安）就留言說：「Last Day！Enjoy！今日放盡！」



森美代女撐「女婿安」



古天樂昨晚抵九展捧場，全場起哄，古仔大方地與粉絲合照。森美到場時，現場粉絲亦起哄，森美笑言是代表女兒來撐場，因女兒和小儀也是Edan的粉絲，想帶女兒來但無票，原本打算自己看半場就換女兒入場，最終決定自己看全場，笑言要Edan由呂爵安改叫「女婿安」，因為很多爹哋都想他做女婿呢！為無線擔任節目主持的森美不認為睇MIRROR就是「倒戈」，因音樂無分界限，昨晚他是代表商台！



