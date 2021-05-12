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被指新戲角色需要 阿嬌為增肥食到嘔

2021-05-12 列印
■金亞中在《醜女》中的身型變化甚巨。
■阿嬌身型暴脹令不少粉絲擔心。
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　　鍾欣潼（阿嬌）近日身形暴脹，好姊妹蔡卓妍（阿Sa）早前指阿嬌有荷爾蒙失調問題。

　　有報道指阿嬌暴肥是因為拍攝新戲需要增肥，而新戲的題材類似韓國電影《醜女大翻身》，該片女主角金亞中有窈窕及極肥兩個造型。有指阿嬌的新戲內容屬商業秘密，參與者要簽保密協議，故阿嬌未能向外透露詳情。有指阿嬌為增磅每日最少食五餐之多，更曾食到嘔及胃痛！圖：網上圖片
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