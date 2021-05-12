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靚佬湯拒同流合污 退回3個金球獎座

2021-05-12 列印
■靚佬湯憑《甜心先生》榮膺金球影帝。
■靚佬湯曾三奪金球獎。
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　　美國影視界年度盛事金球獎頒獎禮今年是非多多，該獎主辦單位荷里活外國記者協會（HFPA）被指委員會內沒有黑人，遭質疑賽果不公。「黑寡婦」史嘉莉祖安遜日前更透露，曾被HFPA成員屢問及性話題疑遭性騷擾！

　　另一位荷里活巨星湯告魯斯則身體力行拒絕同流合污，美國傳媒報道指他已將奪得的3個金球獎獎座退回大會，令大批網民及影迷叫好！靚佬湯於89年憑《生於七月四日》及96年憑《甜心先生》兩奪金球影帝，99年則憑《人生交叉剔》奪男配獎！而96年起每年直播金球獎頒獎禮的NBC，昨日宣佈明年不會播金球獎，NBC亦發聲明促HFPA改革。圖：資料及網上圖片
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