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李明蔚喪禮5‧27舉行 父母籲捐帛金延續祝福

2021-05-13 列印
■李明蔚的安息禮拜將於5月27日舉行。
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　　抗癌鬥士李明蔚2012年確診患上罕見癌「鼻咽腺樣囊性癌症」，九年來一直積極抗癌，可惜於本月4日不幸離世。李明蔚父母昨日分別以父親「Alan」母親「Kita」名字在女兒的社交網公告，宣佈李明蔚的安息禮拜訂於5月27日下午2時至3時半於尖沙咀聖安德烈堂舉行。

　　李明蔚父母希望親友將帛金捐出，讓女兒遺愛人間，「親友亦可按照明蔚的意願把心意轉贈『兒童癌病基金』，延續對其他病友的祝福。」

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