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與前經理人爭歌曲版權 吳青峰撰4千字長文控訴

2021-05-13 列印
■青峰與前經理人林暐哲因歌曲版權反面。
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　　台灣第32屆金曲獎頒獎典禮將於6月26日舉行，大會昨日公佈入圍名單，國語歌王歌后大熱門的吳青峰、林俊傑、田馥甄及蘇慧倫等入圍競逐。不過，台灣昨日宣佈將疫情警戒升到第二級，原則上停辦室外500人以上、室內100人以上集會活動；因此頒獎禮是否有變動，也成為關注焦點。

　　另外，有份角逐歌王的吳青峰近日就與前經理人林暐哲因歌曲版權而對簿公堂，青峰在網上撰4千字長文詳述過程，表示兩年來未曾公開談論事件，「是對心中那位曾視為父親（林暐哲）的人，最後的尊重、寬容與一點保護。但事實上，這樣的盼望落空了，一次又一次，我終究心死了。」青峰聲言曾想過放棄訴訟，但不想「蘇打綠」近百首歌曲「被搶奪」，所以會力爭到底。

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