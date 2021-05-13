6場九展演唱會圓滿落幕 MIRROR淚謝「鏡粉」 姜濤：香港樂壇加油！

MIRROR一連6場演唱會前晚圓滿落幕，12子紛感動落淚變喊包，雖然尚未落實開紅館騷，但MIRROR預告下次會在更大場地與「鏡粉」一起狂歡！



人氣爆燈男團MIRROR一連6場的九展演唱會前晚舉行尾場，「尾場限定」環節是Jer獻唱首支個人單曲《水刑物語》！當MIRROR登上升降吊船獻唱《我們都是這樣長大的》等歌曲時，大部份成員都感觸落淚，Anson Kong帶備相機拍下感動時刻，其中以Jer、Jeremy及Tiger喊得最厲害！唱至《幸福之歌》時，眾成員幾乎喊到唱不下去，並互搭膊安慰，場面感人！



不放棄希望便能成真



到Encore環節，MIRROR與觀眾分享感受，Stanley、AK及Frankie鼓勵大家繼續發夢，只要不放棄希望便能成真；Edan表示拍完《調教你MIRROR》後，百份百肯定MIRROR仍有很多個3年；Ian則寄語大家在複雜的世界保持簡單的初心；姜濤就高呼：「香港加油！香港樂壇加油！」全場掌聲雷動！當姜濤及AK唱完場曲《One and All》時爆喊，12子落台時大叫：「下次喺更大嘅地方見！」為演唱會劃上完美句號！



Edan多謝「外父」森美



Ian的模特兒女友Amy Lo前晚亦有捧場，當MIRROR在升降吊船上移近觀眾時，Amy興奮地與Ian遠距離合照，Ian亦向女友甜笑揮手！Lokman、Frankie及Stanley的女友亦有在台下撐場，台下真假「鏡嫂」均落力地為MIRROR打氣！森美笑稱是代女兒捧Edan（呂爵安）場，笑言Edan要改叫「女婿安」森美亦有入後台拍合照，並在社交網發文笑言「我個樣見女婿幾甜」，Edan就搞笑地回覆：「多謝外父！」



MIRROR其後在後台受訪，他們紛說完騷後想吃盡不健康食物，負責騷肌的Lokman、AK、Frankie、Tiger、Alton及Stanley稱，為保持最佳身形演出，已食足3星期健康餐！帶病上陣的Anson Lo與Edan沒有打開聲針，但有服類固醇頂硬上！



未入紙紅館申請開騷



談到在尾場爆喊，AK笑指沒有喊的Edan「最冷血」，Edan卻說自己較難哭出來，亦要負責安慰其他人，即被Alton取笑要睇醫生！眾人選出「喊包」是姜濤、Jeremy及Jer。姜濤直認母親節當日看到行動不便的家人來支持而感動落淚，又指爸爸健康OK，但體力有限只看一場。姜濤未知是否跟影后毛舜筠合作拍戲，但自己很期待。



Lokman表示MIRROR一定開紅館騷，只是不知何時。經理人花姐直言MIRROR都想開紅館騷，但未入紙申請檔期，她說期望等待合適時機，能做高質素演唱會才會考慮。她亦指計劃安排姜濤於今年踏入影壇，詳情則有待落實。