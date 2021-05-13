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Dua Lipa起雙飛咬獎娛賓

2021-05-13 列印
■Dua Lipa奪兩大獎甚風騷！網上圖片
■Taylor榮獲全球偶像獎。美聯社
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　　英國樂壇盛事「全英音樂獎」（BRIT Awards）前晚於倫敦舉行，25歲英國小天后Dua Lipa奪得最佳專輯及英國獨唱女歌手獎兩項大獎成為風頭躉，以超低胸性感戰衣赴會的她，獲獎後更在後台擺出多個鬼馬甫士任影，又作狀要咬獎座！

　　美國天后Taylor Swift則獲頒全球偶像獎，成為首位該獎的女歌手及非英國藝人。Taylor的舊愛Harry Styles就憑獲最佳英國單曲獎，國際男女歌手得主為加拿大天王The Weeknd及美國人氣歌手Billie Eilish。
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