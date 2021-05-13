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阿嬌前夫賴弘國暴瘦憂鬱

2021-05-13 列印
■阿嬌為拍新片近期身形明顯發福。
■賴弘國較前消瘦12公斤！
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　　阿嬌（鍾欣潼）去年5月與寶島醫學美容醫生賴弘國離婚後，近期有指是因角色需要而刻意增磅，而賴弘國則透露自己因憂鬱爆瘦，體重由73公斤跌到61公斤！賴弘國最近接受台媒訪問時透露，自前年多次被傳背妻「偷食」，令他的情緒陷低潮兼出現憂鬱徵狀！至去年阿嬌提出離婚，他足不出戶提不起勁做事，自覺情緒出現問題求醫服藥，「現在都過去了，我從2月到內地看診後就停藥，目前控制得算不錯。」

　　賴亦指與阿嬌分居一年後已辧妥離婚手續，談到這段短暫婚姻，他力言仍不知為何「被離婚」！他亦慶幸結婚時沒花數千萬港元為阿嬌在台灣置新居，否則便要負擔沉重債務！

圖：網上圖片
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