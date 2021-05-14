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山下智久重返日本變「人氣牛郎」

2021-05-14 列印
■現場的道具海報，指山下是人氣冠軍的牛郎。
■山下智久在新宿歌舞伎町拍新劇。
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　　日本型男山下智久去年離開尊尼事務所後，曾到加大拿拍攝荷里活電影，但傳出與韋史密夫的公司解約，返回日本發展。昨日有日本傳媒報道，有網民發現山下於新宿歌舞伎町鴨店臨立的大廈出現，被笑是否已轉行做牛郎！

　　據指大前晚山下身穿粉紅色上衣及牛仔褲現身歌舞伎町，即引來人群聚集。原來山下在該處拍攝新劇《TOKYO VICE》，講述美國記者追訪日本社會背後的黑暗面，現場有山下做牛郎的道具海報。劇集於2月已開鏡，一度因疫情停拍，最近再度開拍。

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