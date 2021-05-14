「她令我好自卑」 ﻿林峯﻿﻿自爆遭前度操控﻿

林峯日前於內地參與綜藝節目，在節目中談到愛情觀，他首次提到被前度「PUA（Pick-up Artist）」的經歷，坦言對方一直將她的思維強加給他，他為討好對方而做自己不喜歡的事。有網民懷疑林峯在節目中所指的前度是吳千語。



林峯提及的「PUA」意指一群受過系統化學習、實踐、不斷自我完善情商的男性；但隨着「PUA」一詞被妖魔化，現在多直指「愛情騙子」。節目中，林峯不開名提到曾被前度一直將她的思維方式強加到自己頭上，令到他為了討好對方，做自己不是真正喜歡的事情，「還會不停地說我有很多缺陷。」最終令林峯感到自卑，覺得自己甚麽都做不好。不過他亦坦言這段不愉快經歷，卻造就他有一個更好的愛情觀。



有網民質疑林峯指的是前度吳千語，13年林峯跟吳千語公開戀情後，有指「豪擲千萬」買名牌討好女友。



