感激花姐刻薄批評改陋習 ﻿張天賦﻿﻿樂見MIRROR有好成績﻿

19年參加《全民造星II》並奪得亞軍的張天賦（MC）得獎後冇簽ViuTV，單打獨鬥年幾終於加盟華納唱片推出頭炮新歌《Good Time》。新歌喺自家YouTube頻道上架三星期，瀏覽率高達130萬，被喻為來年新人獎三甲人選，跟同是《造星》出身的呂爵安（Edan）及曾比特（Mike）爭高下。雖然被睇好，但MC堅持獎項只係花紅，大前提係做好音樂，否則有獎都對唔住自己。採訪：方騫平 攝影：張詠森



張天賦好鍾意《Good Time》呢首歌：「o依家市面上啲歌普遍都幾沉重，不如做首輕鬆啲，同人打氣嘅歌成為出道作品，亦希望係我出道嘅Good Time！」被問到係咪冇咗「華納一哥」許廷鏗，公司會集中火力捧他，變相係最佳時機？MC答得相當得體：「我反而遺憾未見過佢真人，咁我都希望受到公司愛戴嘅！（想唔想成為「華納一哥」？）暫時仲係新人，未諗到咁長遠，做好自己先啦。」當年冇簽ViuTV，他坦言未Ready好，對未來路向唔夠清晰，直至同華納歌手洪嘉豪、曾若華（JUDE）合作過，覺得同華納唱片好夾，如音樂上，公司由他想點就點，又唔會管制他拍拖，當然是指健康的感情關係。



討厭以前嘅自己



縱使當日婉拒咗花姐嘅合約，但他唔後悔，仲好替《造星》師兄們開心：「見到姜濤、MIRROR、ERROR、P1X3L、Mike等做到鍾意做嘅嘢，而且有咁好嘅成績令人興奮，尤其香港多返咁多有水準嘅歌手同歌曲係好事。」o依家見返花姐，MC話怕醜唔敢跟她講嘢，但一定會多謝佢：「我絕對尊重花姐，鏡頭前佢講嘢可能尖酸刻薄好難聽，但私下畀咗好多意見我，教我點樣去做星，而且係出於真心，否則鬧我都嘥氣。最記得拍MV當日我遲大到，佢質問我『要成隊人咁等，你唔覺得咁樣會影響到人咩？』當時我態度好傲慢反問：『團隊係要共同進退，咁你問吓佢哋有冇嘢囉？』睇返自己以往藐嘴藐舌嘅囂張行為，都覺得好討厭，有佢訓斥，我先識得改善陋習，成就今日嘅我。」



