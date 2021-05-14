首次挑戰演大狀壓力大 ﻿蔣祖曼﻿﻿感激有黃智賢照顧﻿

蔣祖曼（Joman）最近在新劇《逆天奇案》首次挑戰大律師角色，她承認壓力好大，好彩監製劉家豪好貼心，預早給她劇本做準備，但法庭戲近尾聲才拍，令她驚足全程。幸好初次合作的黃智賢好照顧對手，知她是電視城新丁會經常提點她，但她又笑指黃智賢角色追女卻堅離地，如果老公照做會畀她鬧。 採訪：杜淑霞



Joman雖然並非第一次拍TVB劇，但是未試過長時間在TVB錄影廠開工，「之前拍《使徒行者2》嗰幾個劇都係用實景多，真係未試過搭廠景拍，對我嚟講好有新鮮感，但係因為少喺TVB開工，又唔係好熟路，變咗好似個新丁咁，好多嘢都要問人，真係幾搞笑㗎！」



好彩Joman有劇中的「追求者」照顧，「今次我有九成戲係同Ben（黃智賢）合作，雖然同佢第一次一齊拍劇，但係佢好照顧對手，好多時係佢發現有問題主動提我，真係好多謝佢！佢現實又係個好好先生，成日買埋餸先開工，雖然我唔認識佢太太，但係覺得佢哋真係好幸福㗎！不過個劇入面，佢演嘅『Nic Sir』追女仔就好離地，會包戲院啲位陪睇戲，好鬼誇張，如果我老公係咁做，一定畀我鬧佢嘥錢呀！哈哈！」



不過，對於初次演大狀角色，Joman就要靠自己冇人幫到手，「入咗行咁耐，今次真係第一次演律師，仲要係個大狀，所以都有唔少法庭戲，啲對白又長又難記，好彩家豪哥（劉家豪監製）好好，佢未開工之前兩個月已經畀定劇本我，等我可以多啲時間做準備，但係要就廠期，所以排到近尾聲先至拍啲法庭戲，所以我驚足咁耐，真係好大壓力，怕自己記唔到會累街坊，搞到大家遲收工就唔好，好彩都算順利完成，原來自己記性都唔算太差，真係有啲似當年考公開試感覺呀！」



