自謙未夠班呼籲打疫苗 MIRROR交波：搵發哥！

MIRROR昨日出席記者會時，自謙是演藝圈「小薯」，未夠班呼籲巿民打疫苗，認為找巨星周潤發更「啱數」！MIRROR又指目前工作以本地為主，未打算到內地發展，待變得更強才衝出香港！



剛完成6場演唱會的MIRROR，昨日以宣傳大使身份出席「Now歐洲國家盃2020發佈會」，隊長Lokman因另有工作未能赴會，會上首播香港版主題曲《The Beautiful Game》MV，MIRROR透露MV在演唱會前通宵拍攝，更有激罕濕身Look！



暫以本地工作為主



談到有立法會議員建議官員邀MIRROR及ERROR到內地參加綜藝節目，AK表示MIRROR才剛成為本地樂壇一份子，只望做好本份，工作暫時以本地為主，並認為音樂無分國界及語言，待變得更強才衝出香港！談到有人提議當紅的MIRROR呼籲巿民打疫苗，AK就謙稱MIRROR只是演藝界的「小薯」，搵周潤發才「啱數」。Alton就認為提倡大家注意個人衞生更重要，又踢爆有一半成員是污糟貓，但不便開名了！



MIRROR中只有AK、Jer及Alton是「波友」，Jer希望MIRROR分成兩隊對賽，相信會踢出火花；AK久未睇波，要熟悉一下新球星。談到森美揭愛女喜歡呂爵安（Edan），更叫Edan改叫「女婿安」，Edan坦言受寵若驚，開心多了新花名並笑道：「等佢個女大個啲先啦！哈哈！」而港大的招生宣傳照則是Edan在學時所拍。AK亦透露，當日完騷後參與慶功宴狂食，Anson Lo翌早6時要開工，僅吃數件壽司便離開！