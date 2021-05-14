劉亞仁全鐘瑞 榮膺百想影帝影后

韓國演藝界盛事、第57屆百想藝術大賞頒獎禮昨晚舉行，劉亞仁憑《無聲無息》，繼月前榮獲青龍獎影帝後，再度封帝！他提到疫情下去過戲院，特別感受到每位觀眾都很珍貴。全鐘瑞則憑驚悚電影《The Call：超時空通話》，爆冷成為出爐百想影后！她領獎時稱沒想到會得到此獎，非常感謝導演和工作人員。



視帝申河均 視后金素妍



今屆電視部門方面，最佳男主角獎得主為《怪物》的申河均，他成功擊退宋仲基及金秀賢等勁敵獲獎，致謝詞時特別感謝拍檔呂珍九。今屆視后得主為話題劇集《The Penthous》女主角金素妍！電影男配獎由朴正民憑《從邪惡中拯救我》奪得，女配獎得主為《三姊妹》的金善映。電視女配獎由《驅魔麵館》的廉惠蘭大熱勝出；男配獎就由《雖然是精神病但沒關係》的吳正世奪得，他更特別感謝該劇男主角金秀賢。