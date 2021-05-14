細仔JuJu出世 香香溫馨餵奶

岑麗香與老公Joshua前年誕下長子Jacob，今年2月宣佈再有喜，昨日在社交網分享餵母乳相片，宣佈細仔已出世！香香單手抱細仔餵吃母乳，同時另一手用奶樽餵Jacob！與弟弟趟在BB牀的Jacob亦笑得開心呢！忙於照顧兩子的香香，流露幸福的笑容，盡顯母愛畫面溫馨，她留言道「Double trouble, double love。小腰果多多指教。my name is Baby JuJu」。



香香昨日開心地報喜，「多謝晒你哋祝福，我哋全部收到晒！介紹返小BB你哋識，佢名叫做Julius，亦叫Baby Ju Ju，容易啲講，出世3.02KG。o依家媽媽同BB已返咗屋企休息，好平安。哥哥（Jacob）好開心，因為一早準備禮物代細佬送俾哥哥，我哋買咗話係細佬送俾佢，所以佢都好滿意呢個細佬！」圖：網上圖片