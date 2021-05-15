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被指再赴韓發展 ﻿HKT宮脇﻿﻿遭誤揭將離隊﻿

2021-05-15 列印
■現年23歲的宮脇咲良是HKT主將。
■雜誌照片指宮脇將離開HKT。
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　　日本女子偶像組合HKT48的23歲主將宮脇咲良，自韓國限定女團IZ*ONE後返日，昨日被誤爆將離開HKT！圖：網上圖片

　　宮脇咲良3年前參加韓國真人騷《Produce 48》後，加入今年3月解散的限定女團IZ*ONE，上月自韓國飛回日本。宮脇最近成為雜誌《ViVi》7月號封面女郎，標題竟泄露宮脇將離開HKT，內頁亦有「前幾天宣佈畢業的宮脇咲良，將邁向新的方向」字句。

　　該刊將於本月21日發售，網上書店預售網頁的圖片卻意外洩露宮脇離隊的消息，其後急急刪除。有傳宮脇將與韓國經理人公司簽約，赴韓再戰K-Pop市場。HKT今日會在福岡劇場宣傳新碟，宮脇或會趁機宣佈離隊。

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