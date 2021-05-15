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中森明菜近況惹粉絲憂心

2021-05-15 列印
■明菜健康情況再惹關注。
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　　現年55歲、在80年代日本傳奇「昭和歌姬」中森明菜因受病痛困擾，2017年後「神隱」，疑似住所的鄰居未見過她出入。其父中森明男與明菜因財失義，父女早斷絕往來。

　　明菜的胞妹明穗前年病逝前後，家人未能聯絡上明菜。逾80歲的中森明男近日向日媒透露，曾聯絡明菜出席明穗的喪禮卻沒獲回覆，並指明菜「無情」，而明菜的粉絲則更憂心偶像的健康情況！

圖：網上圖片

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