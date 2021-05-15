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名字被註冊成虛擬貨幣 ﻿姜幣鏡幣﻿﻿暫未能交易﻿

2021-05-15 列印
■姜濤人氣勁爆，有人將他及MIRROR的名字註冊成虛擬貨幣。
■Ian突上載晒肌照。
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　　剛完成六場演唱會的男團MIRROR人氣依然高企，近日更有人以姜濤及MIRROR的名字註冊虛擬貨幣，分別為「姜濤幣」及「MirrorHK幣」，震驚財經界！

　　據資料顯示，MirrorHK幣（鏡幣）總共有100億個，目前由21人持有；姜濤幣（姜幣）則有一萬個，持有者已由三人增至21人，增加七倍，但兩種虛擬貨幣暫時不可交易，故沒有顯示實質價值。

　　而成員之一的Ian突然在網上派福利，上載半裸自拍照，更留言指在演唱會中未能參與Lokman、AK、Tiger、Frankie、Alton及Stanley等除衫騷肌環節，令他十分遺憾，更要求網民出手將他的半裸照Key落演唱會的照片中，一班粉絲立即開工為他「P圖」圓夢。

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