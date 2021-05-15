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魏駿傑為報恩接舞台劇

2021-05-15 列印
魏駿傑為報恩接舞台劇
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　　魏駿傑（見圖）、張之珏等出席舞台劇《老公你好悶呀》記者會，魏駿傑透露原本想推演，但被張之珏罵無情無義，對方給他72小時考慮，但最終推唔落手，「張之珏及鍾景輝兩位老師是我的伯樂，為報恩所以答允演出。」談到他要湊女如何分身？他指10歲女兒現時自己放學，又乖又聽話，笑言老懷安慰飲得杯落。

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