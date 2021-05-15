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祖兒晒抱侄女相示威

2021-05-15 列印
祖兒晒抱侄女相示威
祖兒晒抱侄女相示威
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　　容祖兒（見圖）的弟弟容逸恆前年成家立室，年底誕下囡囡Sophia；向來痛錫家人的祖兒對侄女自然疼愛有加，她在社交網貼出抱着一歲半Sophia的合照，笑言侄女不輕易讓人抱，難怪她要晒出勝利圖，高呼「得咗」！祖兒寫下：「短短半個月，我已經可以奪得美人歸，拒絕爸爸要求姑媽抱抱，係音樂，將我同我侄女距離拉近，多謝呢個世界有《Baby Shark》，搞到我即刻想唱兒歌。」

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