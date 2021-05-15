遇狂徒偷拍問價30萬過夜 35E 「寒流女」 想出寫真但拒意淫

人稱「寒流女」的Annabelle Tam年初被傳媒在街頭捕獲，憑着35E導彈級身材火速上位，其IG帳戶於5個月內暴增逾3萬Followers，連Ben Sir（歐陽偉豪）都邀她演出網絡短片《Channel原來需要女》和《情人節的社交距離》，為YouTube頻道吸Like！由素人跳到幕前，年僅22歲的Annabelle希望趁後生試多啲，除了演戲方面，她仲想出個人寫真留作紀念，但拒絕仿效一班前輩O靚模玩意淫，並以32E大馬女神林明禎為目標！



撰文：黎寶倫



攝影：譚壹致



對於忽然多人關注，目前仍當OL返朝九晚五的Annabelle表示好驚，坦言出街多了人留意自己，甚至遇上狂徒偷拍及跟蹤，聲線斯文柔弱的她說：「佢哋唔會好過份走嚟掂我，我唯有用凌厲眼神睥到佢走。」不過在社交平台上卻難避開騷擾，「有人叫我影腳或腳趾相，亦收過男性性器官特寫，但未出名前都收過，所以都冇感覺，直接無視佢。（被問價？）收過30萬過夜之類，又有啲人話有工作機會呃我去飯局，我會問對方攞卡片嚟核實身份先回覆。」雖然豐滿身材惹來不少煩惱，但她笑稱只是做激烈運動較不便，又認為着衫有線條先好睇。



聽晒男友話



那麼男友李先生可介意她經常性感打扮？Annabelle說：「而家都接受，佢比較開放，但內衣、三點式嘅工作未必做住，視乎劇情需要先考慮，亦要詢問男友意見，佢反對都唔會做。」她亦想多作幕前發展，最想為樂隊Dear Jane拍MV及接廣告，問可介意Sell性商品？她怕醜道：「嗰啲麻麻哋，想做正面嘢多啲。」並預告稍後推出性感肖像Tee，至於會否出個人寫真？「可以考慮，趁青春做到幾多得幾多。（會好激？玩意淫？）唔會喇，我想行林明禎嗰種健康性感，佢好吸引、男仔女仔都鍾意，係我嘅奮鬥目標。」