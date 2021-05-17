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東周投資會 (2021-05-17)

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《聲夢》孫漢霖出局　李克勤大呼跌眼鏡

2021-05-17 列印
■李克勤為孫漢霖出局大感不值。
■孫漢霖堅強面對被節目淘汰。
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　　無線音樂真人騷《聲夢傳奇》安排15位學員接受培訓及分紅、藍組對賽，節目來到第六周，經過三輪淘汰後學員人數只剩12人，由炎明熹（Gigi）領軍的藍隊以二比三落敗，需要淘汰一位隊員，最終藍隊三位導師Gin Lee、AGA及衛蘭選擇淘汰孫漢霖，令節目「奶爸」李克勤亦大跌眼鏡，「估不到，他當晚的表現是值得留低，我是導師的話不會揀他。」面對淘汰，孫漢霖表示：「如果我沒有參加比賽，我只是普通的維修員，慶幸參加藍隊，我不會放棄，會再嘗試。」

　　而藍隊Gigi在最後的對壘與導師衛蘭同台，面臨藍隊再輸一仗將需要淘汰兩名隊員的壓力，Gigi成功攞分，為藍隊守住一席。



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