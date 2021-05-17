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東周投資會 (2021-05-17)

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與fans網上慶祝入行10周年　朴敘俊喜獲李秉憲拍片打氣

2021-05-17 列印
■朴敘俊開網上見面會，與fans慶祝入行10周年。
■李秉憲拍片打氣，令朴敘俊好開心。
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　　32歲韓國男星朴敘俊今年出道10周年，去年他演出的韓劇《梨泰院Class》，在全亞洲成為熱話，前日他舉行網上見面會，與fans一起慶祝10周年紀念。提到出道以來最難忘的作品，朴敘俊選了出道作《星夢高飛2》、電影《青年警察》及《梨泰院Class》。

　　朴敘俊在見面會中更大晒自己的唱歌才華，獻唱多首歌曲，包括女歌手IU的作品《夜信》及《Through the night》等，獲fans大讚歌藝與演技一樣出色，可以出道做歌手。



　　朴敘俊更獲多位紅星拍短片為他打氣，包括崔宇植、鄭有美、防彈少年團成員V，李瑞鎮及李秉憲等。朴敘俊見到李瑞鎮及李秉憲為他拍片打氣時，更露出驚訝表情，他表示視李秉憲為偶像，很高興最近終可以合作。

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