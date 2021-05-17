韓國選秀節目《Produce 48》出身的限期女團IZ*ONE，剛於上月底結束了兩年半的活動限期。來自日本AKB48家族的三名成員宮脇咲良、矢吹奈子及本田仁美，均已返回日本。出身自HKT48的宮脇，一早有傳她已簽約防彈少年團（BTS）的事務所留韓發展，前晚她現身HKT的活動，正式宣佈將會畢業離隊。宮脇在活動上表示自13歲就加入HKT，至今已有10年，離開了HKT兩年半，明白到HKT才是她的起點，在隊中學習了很多，並宣佈於6月19日舉行畢業演唱會。HKT前隊長指原莉乃寫了一封信給宮脇鼓勵她，由隊友村重杏奈代指原讀出，令宮脇感動落淚，她表示一直以來都得到指原很多幫助。