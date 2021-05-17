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東周投資會 (2021-05-17)

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粉絲包場撐《77次》　周柏豪：非常感動！

2021-05-17 列印
■周柏豪欣喜能夠再和粉絲一起睇戲！
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　　周柏豪和阿Sa（蔡卓妍）主演的英皇電影《感動她77次》上周開畫，大批柏豪的忠粉第一時間包場欣賞偶像的精采演出，柏豪現身尖沙咀iSQUARE英皇戲院，與粉絲們玩遊戲大派禮物，包括親筆簽名相片、電影海報等！

　　柏豪甚感激粉絲支持，他說：「反應非常熱烈，令我非常感動！自疫情後已久未與粉絲聚會，今次大家做足安全措施一起看戲，真的很開心！」



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