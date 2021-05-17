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東周投資會 (2021-05-17)

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TVB前編劇爆男主角改劇本 蕭正楠：肯定唔係講我

2021-05-17 列印
■蕭正楠笑指靚湯喜歡改劇本！
■《晚吹》有受訪者其後脫下頭盔以真面目示人。網上圖片
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　　蕭正楠、「靚湯」湯洛雯及馮盈盈等，昨晚參與演出《開心大綜藝》，談到有TVB前編劇在ViuTV節目《晚吹-又要威 又要戴頭盔》中受訪時，力數曾有男主角改劇本，令編劇覺得不受尊重等六宗罪！蕭正楠笑言：「唔係講我呀！肯定唔係講我。」

　　蕭正楠竟笑指靚湯較鍾意改劇本，又說拍攝現場時會「執生」，演員不會改大橋，若細位不順會微調，相信編劇會明白。有男演員被指臨時加跪地喊戲，靚湯就笑稱不會是蕭正楠，因他想盡快收工。蕭正楠指不知事件涉及那個劇和演員，他不覺得編劇不受尊重。盈盈則說自己經驗尚淺不夠膽改劇本，會跟導演指示去做。



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