﻿自誇跟姜濤成就同樣超越 林作備戰拳賽 禁裕美埋身

林作跟「百億富三代」鍾培生將於9月18日上演百萬拳賽《林鍾大戰》，日前僅受訓3個月的林作參加《Energy Fight 2021拳擊業餘賽》作熱身，雖然於附加賽最終回輸咗，但揚言唔會影響出戰信心。挾住網民急轉彎的支持，林作信心滿滿大聲說：「我一定要打殘鍾培生，要終賠生（命）《賠錢賠命》！」雖然《林鍾大戰》尚有4個月才舉行，但兩人連場「牙骹戰」花生指數極高。日前林作與19歲年輕對手黃明雋大戰4個回合：「嗰次喺我哋(教練李俊亨Henry）唔知情下，鍾培生嚟踩場挑機仲做埋直播，指住我哋話『全部都可以knockout』，真係好可笑，佢憑咩呀？其實我係留力策略，主要去攞吓感覺，雖然我成日開玩笑，但經歷過第一場熱身賽之後，我下定決心，一定要打殘鍾培生，因為全香港人都要求我贏，我極度得民心，o依家行過馬路、球場、街上，啲人都要求合照，同我講聲『加油』。」林作自信到爆仲拉埋「ViuTV國寶」姜濤嚟講，他說香港娛樂圈目前得兩個成就超越嘅人，都係兩個字，「一個係姜濤，一個係林作，姜濤喺香港有好多fans，有錢fans買電車廣告同佢賀壽，但林作只得一個超級fans，佢係鍾培生，佢會直接畀『一球』我！」年幾冇性關係講到百萬拳賽，林作自稱有好多必殺技KO鍾培生，他笑說：「講你都唔明㗎喇！」語畢又爆響口：「我唔鹹濕，我唔係成日要搵女搞，所以可以保存好多實力，女友裕美幫我做到嘅嘢，就係唔好搞我！」問到係咪要戒色備戰？他和裕美有默契地齊聲說：「不嬲都少！」林作自爆對上一次「行埋」已經係年幾前：「相比熊貓30秒至5分鐘嘅交配時間，我哋更短，我冇乜呢方面興趣。」對男友「零性趣」發言裕美唔失望：「我冇乜呢啲需要，而且鍾意佢為人好，對我好，睇人唔好睇表面。」贏獎金開棟篤笑打贏鍾培生就可以袋走100萬，而林作已諗定點用嗰100萬：「好多人唔鍾意《培生培心》每月收800蚊會費咁貴，之後又冇乜回饋，好多會員退會嚟搵我買保險，我決定拎部份獎金嚟建立我個《賠錢賠命》YouTube頻道，免費招收會員，一於做大佢。我注定係佢剋星，佢人生由我打贏佢一刻開始走上不歸路，我要等佢學識人生嘅重要一堂『有錢冇用，男子要才多過財』！」另外，林作又諗好贏咗點慶祝：「會完成一個人生小夢想，就係開林作棟篤笑，由鍾培生恰我係文弱書生，再以佢口中嘅Little Girlfriend去揪低佢，到時請埋佢上台燒黃紙叫我契哥，到時一齊笑吓。」林作還加重咗10倍人壽保險：「o依家保額係1000萬，受益人寫裕美，另外，亦會加強保險事業，有呢啲押喺底，就好放心衝去同佢死過！」採訪：方騫平 攝記：張詠森場地：Bomber Gym