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東周投資會 (2021-05-17)

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﻿自誇跟姜濤成就同樣超越 林作備戰拳賽 禁裕美埋身

2021-05-17 列印
港人出氣 ■林作對打拳興趣愈來愈濃，他揚言要揪贏鍾培生，為香港人出啖氣。
唔使戒色 ■林作尷尬表示《林鍾大戰》前唔使戒色，因為他本身唔鹹濕，裕美亦透露自己冇性需要。另外，林作加重人壽保金至1000萬港元，受益人寫女友裕美，強調兩人雖然未婚，但活在當下。
超卓成績 ■o依家娛樂圈，林作話只有佢同姜B最Hit喎，而大家咁啱個名都係得兩個字。
策略出擊 ■日前林作處男下海挑戰19歲年輕拳手，頭三回合打成平手，直到附加賽輸咗，不過，阿林話係留力策略，他對賽果好滿意。
正面還擊 ■當日鍾培生失驚無神去踩場，仲做埋直播話可以knockout林作等人，林作揚言受夠喇。
開班抗壓 ■金融集團老闆兼拳擊教練李俊亨(Henry）大讚林作打得愈嚟愈好，更有意齊齊開班教年青人提升EQ，因為練拳會提升身心抗壓能力，幫到心智。
冧爆嘉倩 ■鍾培生個人頻道，每星期都會上載3至4條Date靚女片，鍾培生冧爆女神「嘉倩BB」，揚言包個紅館畀佢報天氣。
漠不關心 ■林作爆阿媽唔關心他死活，只係記錄低兒子喺9月18日要收100萬支票，同埋為咗慳返3萬蚊一張拳賽嘅門票，只會喺場外接送他。
賠錢賠命 ■林作笑言要開個《賠錢賠命》YouTube頻道頂《培生培心》，玩遊戲送禮品益參加嘅會員。
拒絕「行埋」 ■喺全力打低鍾培生前，林作叫女友裕美忍一忍，唔好搞佢當幫忙。
成功吸Like ■喺《林鍾一戰》記者會上，林作用嬉皮笑臉迎戰火爆鍾培生，網民大讚他EQ高，有急智，爭取返唔少Like。
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        林作跟「百億富三代」鍾培生將於9月18日上演百萬拳賽《林鍾大戰》，日前僅受訓3個月的林作參加《Energy Fight 2021拳擊業餘賽》作熱身，雖然於附加賽最終回輸咗，但揚言唔會影響出戰信心。挾住網民急轉彎的支持，林作信心滿滿大聲說：「我一定要打殘鍾培生，要終賠生（命）《賠錢賠命》！」

        雖然《林鍾大戰》尚有4個月才舉行，但兩人連場「牙骹戰」花生指數極高。日前林作與19歲年輕對手黃明雋大戰4個回合：「嗰次喺我哋(教練李俊亨Henry）唔知情下，鍾培生嚟踩場挑機仲做埋直播，指住我哋話『全部都可以knockout』，真係好可笑，佢憑咩呀？其實我係留力策略，主要去攞吓感覺，雖然我成日開玩笑，但經歷過第一場熱身賽之後，我下定決心，一定要打殘鍾培生，因為全香港人都要求我贏，我極度得民心，o依家行過馬路、球場、街上，啲人都要求合照，同我講聲『加油』。」林作自信到爆仲拉埋「ViuTV國寶」姜濤嚟講，他說香港娛樂圈目前得兩個成就超越嘅人，都係兩個字，「一個係姜濤，一個係林作，姜濤喺香港有好多fans，有錢fans買電車廣告同佢賀壽，但林作只得一個超級fans，佢係鍾培生，佢會直接畀『一球』我！」



年幾冇性關係

  講到百萬拳賽，林作自稱有好多必殺技KO鍾培生，他笑說：「講你都唔明㗎喇！」語畢又爆響口：「我唔鹹濕，我唔係成日要搵女搞，所以可以保存好多實力，女友裕美幫我做到嘅嘢，就係唔好搞我！」問到係咪要戒色備戰？他和裕美有默契地齊聲說：「不嬲都少！」林作自爆對上一次「行埋」已經係年幾前：「相比熊貓30秒至5分鐘嘅交配時間，我哋更短，我冇乜呢方面興趣。」對男友「零性趣」發言裕美唔失望：「我冇乜呢啲需要，而且鍾意佢為人好，對我好，睇人唔好睇表面。」

贏獎金開棟篤笑

  打贏鍾培生就可以袋走100萬，而林作已諗定點用嗰100萬：「好多人唔鍾意《培生培心》每月收800蚊會費咁貴，之後又冇乜回饋，好多會員退會嚟搵我買保險，我決定拎部份獎金嚟建立我個《賠錢賠命》YouTube頻道，免費招收會員，一於做大佢。我注定係佢剋星，佢人生由我打贏佢一刻開始走上不歸路，我要等佢學識人生嘅重要一堂『有錢冇用，男子要才多過財』！」另外，林作又諗好贏咗點慶祝：「會完成一個人生小夢想，就係開林作棟篤笑，由鍾培生恰我係文弱書生，再以佢口中嘅Little Girlfriend去揪低佢，到時請埋佢上台燒黃紙叫我契哥，到時一齊笑吓。」林作還加重咗10倍人壽保險：「o依家保額係1000萬，受益人寫裕美，另外，亦會加強保險事業，有呢啲押喺底，就好放心衝去同佢死過！」

採訪：方騫平 攝記：張詠森

場地：Bomber Gym

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