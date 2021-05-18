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晨早劇收視差無阻星途　杉咲花參演松本潤新戲

2021-05-18 列印
■杉咲花主演的晨早劇《小女侍》日前大結局，收視強差人意。
■杉咲花有份參演松本潤的《0.1無罪真相》。
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　　日本23歲女星杉咲花主演的NHK晨早劇《小女侍》，於上周五播出大結局，收視有18.4%，但對於晨早劇大結局來說，收視偏低；因早晨劇場一向都有高收視，受主婦或上班前收看的打工族歡迎，但今次《小女侍》共115集，從未有一集收視超過20%，是12年來首次，全劇平均收視是17.4%，亦是近8年來成績最差的一部。

　　杉咲花近年備受力捧，雖然《小女侍》被指是失敗作，但她仍繼續有演出注目作品的機會，日前就宣佈她參與人氣組合嵐成員松本潤主演的電影《0.1無罪真相》，成為新女角。



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