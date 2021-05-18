﻿力撐緋聞女友Candy 姜濤被封「暖男姜」

人氣男團MIRROR風頭躉姜濤早前與《YOLO的練習曲》其中一位索女黃曦誼（Candy），被傳曾為感情事嘈交及分手，女方其後否認其事。Candy日前獲安排在MIRROR的九展演唱會和姜濤同台表演，卻令伊人再度在網上成為攻擊對象！姜濤昨於社交網上載與Candy合照，再度澄清緋聞及力撐她道：「一直被誤會，一直被攻擊，我知道這一行免不了這些，但，至少不希望身邊的人因為我，而遭受到這種誤解和攻擊。這個小妹妹，沒有做錯任何事情，這次的表演100分。」不少粉絲留言支持姜B，更封他為「暖男姜」！Candy其後亦貼出兩張和姜B的合照，發文感謝「大佬姜」及鼓勵她的「姜糖」，並說「我知道做好自己才是最重要的」！圖：網上圖片