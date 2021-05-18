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﻿慶生Staycation馬明冇求婚 湯洛雯：我哋唔會玩驚喜

2021-05-18 列印
■湯洛雯出席《開心大綜藝》為新劇《一笑渡凡間》宣傳。
■湯洛雯稱馬明並沒有在Staycation時求婚。
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　　湯洛雯（靚湯）前晚演出《開心大綜藝》時，被記者問到早前與男友馬國明到酒店Staycation慶祝生日，她穿三點式非常性感，她則透露只是穿一件頭做Spa。

　　靚湯表示沒想過有假期所以好開心，更爆男友是第一次Staycation。追問馬明有沒有求婚？靚湯表示沒有，坦言兩個都不是玩驚喜的人，她想吃哪個蛋糕也會講明，今次Staycation也是她安排。說到他們帶同訂情公仔小馬及獨角獸去Staycation，但公仔全身濕透，靚湯解釋因為好多人說小馬好汚糟，所以叫馬明為小馬沖涼。

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