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﻿粵劇大老倌尤聲普離世 享年87歲

2021-05-18 列印
■尤聲普2017年在太太陪同下領銅紫荊星章。
■尤聲普演《佘太君掛帥》盡顯功架。
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　　粵劇大老倌尤聲普昨日病逝，享年87歲。有指普哥於四日前因中風入住聯合醫院，延至昨早離世，而他近半年因眼睛及身體不適，推遲了不少粵劇演出。

　　在粵劇界地位崇高的普哥，1934年出生於廣州，父親尤驚鴻是著名男旦。他九歲便以神童姿態登台，與名伶嫦娥英、關德興等同台演出。20世紀60年代之前，普哥以演文武生為主，1960年代他在「丑生王」梁醒波的建議下，改習丑生，兼習老生，亦嘗試過武生及花面等，集各家之所長，藝術成就卓然成家。



　　普哥戲行資歷深厚，對粵劇長期貢獻，2009年獲政府頒授榮譽勛章；2016年獲香港演藝學院頒授榮譽院士；2017年再獲授銅紫荊星章，以及香港藝術發展獎頒發傑出藝術貢獻獎。
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