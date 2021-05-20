林峯公開當日廁所求婚片段

林峯與張馨月這對恩愛夫妻，最近在內地綜藝節目《妻子的浪漫旅行5》上不時晒恩愛！在最新一集中，張馨月回憶林峯在洗手間向她求婚的往事，笑稱當日林峯要求一起扮靚些，女人的第六感覺得是有事發生。之後二人到香港最高的餐廳，她以為會有一場浪漫求婚，沒想到林峯故意惹她生氣，在餐廳甚麼也沒發生。她回家後拉開廁所門，發現全是鮮花和汽球裝飾，激動得瞓上牀大哭。林峯在劇組安排下重看當日求婚片段，只見他從牀上拉起張馨月到廁所，單膝跪地遞上婚戒，張馨月哭成淚人即時答應。