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Lizzy涉醉駕撞的士遭立案調查

2021-05-20 列印
■Lizzy近年以真名朴修映在娛樂圈工作。
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　　韓國女團After School前成員Lizzy昨日爆出醉駕傷人事件，據韓媒報道，前日上午10時左右，Lizzy駕駛着私家車途經首爾江南區清潭洞永東大橋附近，於一個交叉路口發生車禍，她撞向前方的的士，幸而她與的士司機都沒有大礙。不過，當警方到場調查時，發現Lizzy體內酒精濃度已達到可以吊銷駕駛執照的程度，即以違反道路交通法將她立案調查。

　　警方指Lizzy在案發後承認醉駕，並表示感到後悔，其事務所表示她正在反省中。After School在眾成員漸漸離隊後已沒活動，Lizzy於2018年退隊後轉為演員，以其真名朴修映繼續在演藝圈發展。



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