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同193合作唔怕TVB唔鍾意 ﻿吳業坤﻿﻿強調：冇嘢嘅做音樂啫﻿

2021-05-20 列印
■吳業坤要做返個真正男人，想人睇到佢成熟淡定一面。
■坤哥同193交換兩台吉祥物合照成為城中熱話。
■坤哥將徒步由關西行去關東嘅「東海道53次」旅程體會創作咗新歌《一路》。
■喺終點位打卡，完成16天「東海道53次」旅程，吳業坤有唔少新啟發。
■坤哥喺紅館舉行第二次個唱經已邀請過MIRROR做嘉賓。
■坤哥回港後馬上抱住愛貓及打邊爐食到夠。
■坤哥唔想觀眾永遠停留喺佢20歲時，奪獎後喊到眼鏡起霧嘅O靚仔階段。
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　　32歲的吳業坤（坤哥）日前同敢言嘅ERROR成員193（郭嘉駿）攬頭攬頸合照兼互送公司吉祥物外，仲預告會有Cover，問到會否擔心TVB唔鍾意，坤哥好有信心表示：「做音樂啫！音樂無分界限！」但話口未完，有報道指坤哥將被飛出TVB新劇，據傳原因係佢同193行得太埋，記者就事件向坤哥求證，坤哥回覆時強調：「不是被飛出新劇，因為有奧運的項目可能要拍，所以角色換了其他人去做，與「雪藏」一事無關。」採訪：方騫平 攝影：譚壹致

化妝：阿姨@auntielimemakeup 髮型：Ken [email protected] corner



場地：東南樓藝術酒店

　　吳業坤完成咗長達16日，徒步由關西行去關東嘅「東海道53次」後，將旅程體驗創作咗新歌《一路》，分享正能量。他說：「今次旅程好似人生道路咁，就算面對未來好多唔知狀況，既然選擇咗呢條路，點辛苦都要行落去，希望大家都同我一樣做得到。」

想做就去做

　　經歷過日本之旅，坤哥話自己成長咗：「觀眾識我時只係20歲，最深印象係喊到眼鏡起霧嘅O靚仔、『毒男』，o依家佢哋依然會先入為主，我開始要畀佢哋感覺到我有成熟嘅一面。」他又坦承目前樂壇年輕化，新一輩嘅只得20歲：「我大佢哋10年，相比真係老喇！偶像派留返畀佢哋啦，喺樂壇摸索咗10年，覺得唱慘情歌好難走得遠，係要學習做個男人，以前自己乜都唔敢做，去完個Trip放低咗枷鎖，o依家大膽咗，唔理係咪對台藝人，有啲嘢冇影響到人，想做咪去做囉！其實係咁霸住張櫈唔係好事，樂壇多幾張櫈更好。」原來他跟193有共同朋友，兩人會合作新歌，至於怕唔怕TVB唔like？他輕鬆說：「有啲新鮮嘢好似好啲，冇嘢嘅，做音樂啫！音樂無分界限！希望一團和氣。」

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