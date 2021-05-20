化妝：阿姨@auntielimemakeup 髮型：Ken [email protected] corner
場地：東南樓藝術酒店
吳業坤完成咗長達16日，徒步由關西行去關東嘅「東海道53次」後，將旅程體驗創作咗新歌《一路》，分享正能量。他說：「今次旅程好似人生道路咁，就算面對未來好多唔知狀況，既然選擇咗呢條路，點辛苦都要行落去，希望大家都同我一樣做得到。」
想做就去做
經歷過日本之旅，坤哥話自己成長咗：「觀眾識我時只係20歲，最深印象係喊到眼鏡起霧嘅O靚仔、『毒男』，o依家佢哋依然會先入為主，我開始要畀佢哋感覺到我有成熟嘅一面。」他又坦承目前樂壇年輕化，新一輩嘅只得20歲：「我大佢哋10年，相比真係老喇！偶像派留返畀佢哋啦，喺樂壇摸索咗10年，覺得唱慘情歌好難走得遠，係要學習做個男人，以前自己乜都唔敢做，去完個Trip放低咗枷鎖，o依家大膽咗，唔理係咪對台藝人，有啲嘢冇影響到人，想做咪去做囉！其實係咁霸住張櫈唔係好事，樂壇多幾張櫈更好。」原來他跟193有共同朋友，兩人會合作新歌，至於怕唔怕TVB唔like？他輕鬆說：「有啲新鮮嘢好似好啲，冇嘢嘅，做音樂啫！音樂無分界限！希望一團和氣。」