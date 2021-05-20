玩直播踢爆祖兒瘋狂購物 阿Sa尷尬急Say Sorry

Twins前日出道20周年紀念日推出新歌《小小女人》送給粉絲，前晚蔡卓妍（阿Sa）和鍾欣潼（阿嬌）在社交網合體開Live，更與好姊妹容祖兒連線直播，祖兒在昏暗車廂向二人展示剛買的新帽。阿Sa以為祖兒是一個人在車廂，所以向阿嬌大爆：「祖兒一返港即去瘋狂購物，買了禮物給你和我。」阿Sa說完突然「省起」，問祖兒媽咪會否看直播，祖兒即無奈說：「沒看，她只是聽到。」鏡頭慢慢轉右便看到祖兒媽咪，阿Sa即尷尬說：「Oh no！對不起，auntie我甚麼也沒講過。」祖兒離線後就輪到關智斌（Kenny）上線，Kenny為慶祝Twins20周年特別要求唱一首歌送給她們，更拿起結他自彈自唱《風箏與風》幾句，可惜有點甩。阿Sa即笑他說：「你彈了那麼多個小時仲未準備好？」Kenny尷尬說：「不要篤爆我，我好有心機。」最後阿Sa和阿嬌互吻為直播作結。