﻿《逃恥》夫妻成真 新垣結衣閃嫁星野源 「老公」紛表震驚

日本紅星新垣結衣在16年與唱作人星野源演出劇集《逃走雖可恥但有用》，事業更上一層樓，亦奠定男粉絲心目中的「靚妻」地位，甚至戲稱她為「我老婆」。其後有傳她與星野源戲假情真，但兩人一直未有承認拍拖。結衣BB與星野昨日突然發表聯名聲明公佈婚訊，各地男粉絲紛表震驚，拒信「我老婆」會下嫁其貌不揚的星野，當然，很多粉絲亦接受現實，向她送上祝福！現年32歲的新垣結衣和星野源合演的《逃恥》收視高企，片尾戀愛舞亦掀起熱潮，結衣BB憑該劇在當地被封為「國民老婆」，在亞洲各地播出亦成熱話，她與現年40歲的星野曾傳過半同居，但他們沒承認戀情。兩人昨日突然發表聯名聲明，公佈結婚喜訊，他們在聲明中表示：「長年以來得到大家的厚愛，要向大家表達謝意。亦向大家報告，我們星野源與新垣結衣，將會結婚。我們仍有未成熟的地方，請大家多多指教。最後希望疫情盡快平息。」結衣無懷孕 婚後續工作結衣BB所屬的事務所回應傳媒時指，兩人拍攝今年初的《逃恥》特別篇後，感情突然升溫，開始以結婚為前提交往，又指他們未註冊完婚，現未打算舉行婚禮和婚宴，亦未一起居住。事務所強調結衣BB未懷孕，婚後會繼續工作，兩人在嚴峻疫情下，希望可以互相支持，經協商後決定公佈婚訊。昨日有傳結衣BB剛滿約不續約，其事務所則指與結衣BB將以新形式合作。其貌不揚的星野源，才華獲公認，多年來緋聞女友包括aiko、二階堂富美和夏帆。結衣BB入行多年緋聞不多，緋聞男友包括有錦戶亮和已故的三浦春馬。綾瀨長澤成「最後希望」被視為「老婆」的結衣BB宣佈結婚，各地粉絲紛在網上大表震驚、難以接受，更有人稱因而無心工作，但亦有很多粉絲留言稱「還是會祝福她」亦有很多網民表示，《逃恥》中的夫妻竟能成真，很高興他們在戲外亦拉埋天窗！多名日本藝能界「女神」先後宣佈結婚，令大批男粉絲「失戀」大受打擊，有網民就將「最後的希望」放在另外兩位仍屬單身的「筍盤女神」綾瀨遙和長澤雅美身上！另外，有日媒統計每有當紅女星宣佈結婚就會引致當地股市大跌，日股昨日收市就下跌了362點（或1.28%）！