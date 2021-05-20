﻿193珍藏MV女主角睡衣

ERROR成員193(郭嘉駿)近期人氣急升，前晚推出新歌《睡到三點》MV，半日即登上熱搜第二位，他昨日開Live宣傳新歌，最高峰吸引逾9700人觀看！193霸氣地回應網民質疑，指新歌重Auto-Tune是大勢所趨，又謂若「思想上老嘢」覺得「唔啱聽」可以聽回「守舊歌」或重看《流行經典50年》，毋須留意任何ViuTV節目與藝員。資深傳媒人查小欣早前在專欄批評《ERROR自肥企画》有意識不良之嫌，193反取笑她在12年擔任主持的節目《爆足一周》被腰斬，但ERROR的節目未被腰斬過。另外，不少網友要求他推出MV中的「睡衣x壽衣」，他竟自爆收藏了兩位MV女主角的「有味睡衣」！圖：網上圖片