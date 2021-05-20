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﻿77歲田村正和病逝 廣末悼念：請好好休息

2021-05-20 列印
■田村正和演過的經典角色包括古畑任三郎。
■廣末與田村在改編自松本清張名著的推理劇《買地方報紙的女人》大鬥演技。
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　　資深日本男星、經典偵探日劇《古畑任三郎》主角田村正和，前晚被指已於本年4月3日因心臟病去世，享年77歲，家人已為他舉行私人喪禮。田村最後一部作品是18年的特備劇《眠狂四郎 The Final》，其後傳出健康欠佳並宣佈息影。

　　田村縱橫藝能界60年，圈中人驚聞噩耗紛留言悼念，曾與田村合作三次的廣末涼子，昨發聲明表示，田村總帶着溫柔笑容，任何時候都十分優雅，「我最敬愛的田村先生，還想與你一起演戲，請你好好休息。」永山瑛太在社交網上載與田村的合照，稱入行第一部劇集就與田村合作，得到田村的鼓勵，令他堅持演戲；黑木瞳則表示，為田村離世淚流不止！圖：網上圖片

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