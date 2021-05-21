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太極8月紅館開騷　邀Gary好友上台分享

2021-05-21 列印
■戴夢夢（左三）與Ricky（右二）傳復合。
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　　太極樂隊昨日出席記者會，宣佈將於8月7至8日在紅館舉行演唱會。Joey Tang謂已故隊友Gary屆時會「放假」來睇騷，並會安排Gary的朋友上台分享鮮為人知的故事。

　　此外，盛傳Ricky與戴夢夢復合，Ricky表示和夢夢目前是「家人」關係，互相照顧。



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