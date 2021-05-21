《香江號》延期後終能公演 ﻿衛駿輝相信疫情會過去﻿

粵劇名伶衛駿輝獲「青年同行基金」創辦人吳仕福邀請，與龍貫天等演出音樂劇《香江號》，將於明天（5月22日）起於西九文化區戲曲中心大劇院演出25場。對於該劇延期後終於公演，衛駿輝坦言心情忐忑，跟大家面對疫情一樣，有得亦有失，但相信只要堅持不放棄，難關一定會過去，就如該劇最終能順利演出。撰文：杜淑霞 攝影：張詠森衛駿輝與龍貫天主演的《香江號》由「青年同行基金」主辦，基金創辦人吳仕福任行政統籌，中原地產亞太區主席暨行政總裁黃偉雄任製作及劇團顧問，星運控股特約贊助，衛駿輝任製作總監，龍貫天任藝術總監。該劇本於今年初公演，因疫情延期，衛駿輝認為除了有更多時間籌備，也有額外好處，「我自己比較開心可以轉到個髮型，我有成廿年頭髮都冇長過耳仔，成日都留唔到，到半年前覺得演廿幾場唔想戴假髮，又驚假髮有啲咩甩漏，喺1月留到呢兩個月終於過咗耳仔，到時上到台應該會攣少少，配合劇中人嘅造型。」《香江號》故事由上世紀40年代延伸至2021年，是跨越時空的創作，故事中的船，象徵着梨園子弟的心情和情操，藉此鼓勵香港人面對疫境不要氣餒。衛駿輝說：「大家會以為我哋製作係講晒抗疫嘅戲，其實唔係，主辧單位係想我哋借住呢次疫情帶出一啲訊息，譬如喺疫情入面得同埋失係乜嘢，得着可能係同身邊嘅人關係好咗，因為大家互相問候多咗，互相關懷，睇到人性另外一面，有人好自私，亦有人好無私咁樣奉獻，無論金錢甚至係生命，譬如有啲醫護自己感染咗救唔番。我哋想借助我哋呢個細嘅圈子，我哋梨園，以前就喺紅船，地方好細，大家同舟共濟，我哋創造《香江號》呢個概念係將香港人嘅夢想，一個地方去到另一個地方，始終都會到達，載滿我哋溫情、理想，呢隻船都會到達目的地，只要我哋唔放棄，一定會見到好嘅日子，一百年前都有疫症，但係我哋今日都仲坐喺呢度傾偈，即係會有成功，係時間嘅問題啫！」