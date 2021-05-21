  • 2021年5月21日 星期五
  • 30º
  • 80%
熱門： 新垣結衣星野源華英中學安格斯牛肉吳業坤

日報新聞 > 娛樂

姜濤放負「厭倦一切」 花姐澄清：身體不適

2021-05-21 列印
姜濤放負「厭倦一切」 花姐澄清：身體不適
■姜濤近日有分享相片，昨日卻貼出「放負」英文留言。網上圖片
Previous Next

　　MIRROR成員姜濤昨於社交網貼出英文留言「I'm tired of everything」（我對一切感到厭倦），令隊友及粉絲紛表擔心並送上關懷。呂爵安（Edan）留言道：「頂住啊，錫啖你啦！」Anson Lo（盧瀚霆）則說：「Hang in here.（繼續加油）」經理人花姐則於社交網代姜濤澄清說：「不用擔心，他只是身體不適，休息幾天再向大家報平安。」



想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
下載頭條App
hd