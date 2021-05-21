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李居明7.1新光搞千人首映

2021-05-21 列印
■李居明身體力行積極推廣粵劇。 資料圖片
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　　香港疫情趨緩和，經濟與民生逐步恢復正常，身為新光戲院營運者的玄學大師李居明表示，七月份是轉折點，他預言粵劇可趁此良機復甦，新光率先推出三齣粵劇大戲，還會於七月一日下午舉行千人首映禮，放映新片《大運同行》，當晚亦有《共和三夢》登場，「一於敲響鑼鼓震走霉氣」！



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