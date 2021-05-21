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靚湯頂硬上孭起蕭正楠

2021-05-21 列印
■湯洛雯背上的蕭正楠，風騷舉V！
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　　「靚湯」湯洛雯和蕭正楠等藝員，昨以無線劇集《一笑渡凡間》古裝造型出席宣傳活動，靚湯即場孭起蕭正楠，看來有點吃力，蕭正楠卻風騷地舉起V字手勢！昨日適逢是「520」，蕭正楠指靚湯的男友馬國明不在港，靚湯就甜蜜地透露，她和馬明每日都會視像通話呢！



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