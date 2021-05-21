﻿狂接10廣告 自稱「ViuTV洪天明」係咁客串 直擊193鬧市拍外景 變Fans見面會

「三爺」193（郭嘉駿）@ERROR因反擊曾志偉收視言論，被網友封為「娛樂圈清泉」，不但IG追蹤人數暴增，ERROR主持舊節目及熱播《ERROR自肥企画》亦成全城熱話，三爺在節目中親自填詞新歌《睡到三點》，派台即成熱搜榜第2位。當然三爺冇諗過靠講段真心話彈起，狂接10個廣告，仲因ERROR爆紅忙到連原本下月舉行的Talk Show要延至年尾。問到《自肥》播完粉絲超失落，三爺再爆金句：「我哋係ViuTV洪天明嚟，所有節目都會客串！」果然昨日三爺即客串火火主持新節目《生存演技派》，在銅鑼灣街頭拍攝時，粉絲聞風而至將三爺包圍變粉絲見面會，爆紅絕對唔係講笑，大家知佢咩料啦！三爺彈起，因早前曾志偉指ViuTV收視得4點，題材偏門，只能與旗下J2台比較，同晚三爺反擊：「收視點得嗰幾百部電視機，我哋不嬲都唔介意」，又指「佢哋係畀老嘢睇嘛」，又話J2節目「冇記錯係咪40幾歲仲話後生仔傾偈嗰個」，明踩41歲的陸浩明主持《#後生仔傾吓偈》。三爺重申當時用「老嘢」不太恰當，但並非指曾志偉，「我純粹講收視，完全冇提過志偉哥，可能係啲人聯想起，我絕對好尊重任何前輩。嗰刻都覺得有少少講錯嘢，當然唔係數據上嘅嘢啦！用字上可以用得好啲。」事件連帶ERROR也被炒熱，他完全預計唔到，「我係直腸直肚嘅人，咁啱講開大家認同嘅嘢，先咁有共鳴啫！但係好開心，我哋ERROR一直好努力去做好所有嘢，之前節目搏到盡，屎都食過呀大佬，下體成日受傷，曱甴搲到成身爛晒，但《ERROR遊2》播係社會運動，好少人睇，o依家終於有人睇返我哋落力做嘅嘢，幕後團隊都係阿Mike（格仔導演）『無制限OK編集團』做，大家都好鼓舞。」提到新歌《睡到三點》，三爺自誇好抵用，「節目冇乜budget，炸sound bear炸晒啲budget，哈哈！我加埋都係用五位數，（肥仔solo歌嘅十分一？）一百分之一呀！公司畀我做歌係好明智選擇，我搵好朋友幫好平咁做到MV同首歌，女主角都搲到好平，自己寫埋歌詞，我係超抵用，如果畀肥仔嘅價錢嘅話，我出10年歌都得呀！」他仲精心研究用四國語言填詞，「香港Hip Hop文化如果Indie嗰啲要多人聽，一定要MK妹鍾意嘅情歌，總之目標係要洗人哋腦，仲一定要有其他語言。我寫咗兩、三個禮拜，每日就算沖涼，甚至屙屎諗到一句又寫低。」ERROR年底搞Talk Show事件帶挈人氣急升後，三爺順利成就解鎖，獲時裝雜誌邀訪問，一個月內勁接10個廣告，「好開心終於可以做到自己鍾意嘅嘢，又keep到ERROR身份。廣告多咗好多呢個係真嘅，暫時ERROR唔會合體做節目住，做番我哋自己鍾意嘅嘢。（《自肥》完咗觀眾好失落？）你哋唔好咁黐線啦！我sell咗老闆，但係唔知得唔得，本身6月ERROR係有個Talk Show，但而家太忙搞唔掂，或者年尾搞，到時叫公司搞個新節目畀我哋推吓個Show。（你哋紅咗觀眾少咗嘢睇？）唔會嘅，我哋係ViuTV洪天明嚟，所有節目都會客串，就算我哋冇自己節目。」昨日《頭條》就發現三爺同火火現身銅鑼灣，原來兩人正為火火和蝦頭主持真人騷《生存演技派》拍攝，火火搵三爺客串幫素人增強自信，「三爺呢啲自信唔知邊度嚟，面皮厚過地球，個學員好冇自信，佢學到193少少都幫助好大，所以今日捉三爺嚟。」問到三爺增自信貼士，「當所有人都係垃圾！（火：頭先仲有四個字好好，目中無人！）係，目中無人，抬高啲個頭就得。」講到客串，三爺再話：「我係ViuTV洪天明，咩節目都做嘉賓，但係我同火火未實際合作過，一齊做主持之類。（火：佢係ViuTV最紅嘅天明，所以先可以目中無人，嗰啲153高度嗰啲睇唔到囉！）我係尊重所有前輩嘅！」撰文：杜淑霞 攝影：張詠森、梁志明（專訪）髮型：Leo Fan @Chic Private i Salon化妝：Rainbow & Cori @Annie G. Chan Makeup Centre 服裝：FENDI （full set）