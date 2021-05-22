武打女星楊盼盼為香港開電視節目《盼你賞面》首次擔任主持，邀得一眾圈中好友分享影圈事。自9歲做童星、70年代先後加入佳藝電視和無線，看盡香港電影興衰的她，慨歎業界缺乏資源和資金，難以打出國際市場；對於武打演員青黃不接，盼盼姐卻睇好張晉成為下一個武打巨星！採訪：黎寶倫 化妝：李亨利髮型：謝長江 Ian Tse (Hair Trinity) 場地：The AIR (The ONE)對於疫情令香港電影陷入「冰河時期」，嘉賓之一的田啟文也擔心戲院結業影響開戲，盼盼姐認為現時應與各界人士合作，「我去內地搞動作特技培訓基地，以前香港動作電影打出市場，而家淨做香港市場係唔得，中國市場咁大，點解唔做好呢個市場，再推出海外呢？Quality好重要，唔好再自己諗自己，應該大家一齊創作。」又指政府應認真了解行業，從而幫助香港電影圈，「其實我唔想離開香港，但內地有資金、資源，我哋真係爭地方同人。」常說香港武打演員青黃不接，過去如成龍、劉家輝、楊紫瓊等均殺入國際，問近年有否看好哪位後輩？盼盼姐即點名張晉：「佢打得好靚，但時機未造就到，佢有好多時機都走咗，嗰時佢拍《英雄》替甄子丹好Fit，好有光芒，但佢必須要提升。（差乜？）我唔敢評佢，佢嘅進化得佢自己知，如果冇準備好，機會擺喺度都冇意思。」提到時有資深演員嫌新一代唔捱得，她卻謂：「係製作人寵成咁啫，有啲唔捱得嘅都係市場需要、新鮮感，好似小鮮肉先令畫面乾淨、舒服，如果搵有經歷嘅人做就好假。（鍾意小鮮肉？）咁形容有少少侮辱，佢哋係新力量，一定無知㗎，要慢慢引導佢先會好。」