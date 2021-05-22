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郭奕芯開中門艷壓沙律

2021-05-22 列印
■郭奕芯不時分享性感靚照。
■郭奕芯性感度大勝沙律。
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　　張沛樂（沙律）和郭奕芯等昨為新片《#PTGF出租女友》拍攝宣傳海報，不時在社交網分享靚相的郭奕芯低胸上陣「大開中門」最性感，艷壓全場！沙律的男友吳保錡早前直播時以粗口辱罵網友捱轟，她坦言開心男友近日復工，並會互撐。問到會否着保錡別再講粗口？她只說：「火爆時可以不講粗口，講粗口時可以不火爆。」



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