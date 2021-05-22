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展鵬期待愛女讀幼稚園

2021-05-22 列印
■陳展鵬暢談送給女兒的新歌。
■陳少邦擬為BB剪臍帶。
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　　陳展鵬昨到電台宣傳送給女兒陳諾瑤的歌曲《零歲》，問到太太單文柔可會呷醋？他說囡囡是太太辛苦生出來，大家想法一致，稍後的新歌與身邊人有關，老婆亦有份。展鵬期待女兒上幼稚園，卻又不捨得，怕她返學會哭！另外，陳少邦與懷孕7個月的太太鄭加盈齊接受訪問，他指太太選擇順產，並會陪她入產房。



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